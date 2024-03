Ana komentirala Alenovu bivšu djevojku: 'Bezveze! Ljepša sam od nje'

Ana i Alen već su razgovarali o bivšim ljubavima, a sada je Alen svojoj dragoj pokazao kako je izgledala njegova velika ljubav.

"Bezveze", rekla je Ana kada je pogledala fotografiju s Instagrama te potom dodala: "Ista ja s dugom kosom i deset kilograma manje".

"Očekivala sam više s obzirom na to kako si to famozno najavljivao. Moram ti to reći. Lijepa je djevojka, ali očekivala sam baš neku krasoticu. Vidjela sam i ljepše", rekla je.

Ana je inzistirala na tome da mu pokaže i svoje fotografije te da je potom usporede s njegovom bivšom djevojkom.

"Jesam li ljepša od te druge? Jesam. Možda ne znam pozirati, ali jesam", rekla je Ana.

"Pored mene žive ti biraš moje fotografije", rekla mu je.

"Generalno sam prejaka za njega. Mislim da je on više navikao na plahe djevojke koje treba zaštiti, a ja to mogu sama", naglasila je.

