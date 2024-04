Ana ponovno plače zbog Alena, a on pokazao zube: 'Pita li mene itko za osjećaje?'

"Naša trenutačna situacija je da mi doslovno nismo komunicirali do danas ujutro kada sam ja pokušala načeti temu kako se osjećam gdje sam ja rekla kako imam osjećaj da on glumi, a njegov je odgovor bio samo da je uredu ako se ja tako osjećam", rekla je Ana u suzama. Ana i Alen ponovno nisu u dobrim odnosima u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu ' .

"Nisam ja ono planirala niti mi je bilo drago što se to dogodilo i što će to gledati moji doma. Kad me mama pita kako je bilo u Italiji, a da je mene to sramota reći", rekla je Ana.

Alen je po prvi put žustro odgovorio oko situacije s Anom.

"Kroz cijeli ovaj show imam osjećaj da se samo gleda na Anine osjećaje, što ona misli, je li njoj uredu, a nitko u nijednom trenutku nije pitao kako se ja osjećam", zaključio je.

