Ana razotkrila Renatu? 'U sociološki eksperiment je došla samo zbog promocije'

"Renati je najmanje privlačna na meni ta moja intelektualna potkovanost", rekao je Josip pred stručnjacima, no s time se nitko nije složio.

"To nije istina. Nemoj ulaziti u debatu. Samo me čuj. Renata voli duboke i pametne ljude", rekao je stručnjak Boris Blažinić.

"Osjećam da Renati ne odgovaraju intelektualni tipovi", ponavljao je Josip. No, mnogi smatraju da se tako ponaša jer Renata trenutačno s njime ne želi produbiti odnos.

"Ne znam je li Josipov ego povrijeđen zato što sam ga odbila, no vidim da su mu neke stvari neugodne, kao da ne može proći preko njih. Mi se ne razumijemo i on to ne može prihvatiti, ne može shvatiti tu moju odluku i nije mu jasno zašto je to tako", rekla je Renata.

Josip je ponavljao kako želi biti svoj i da ga drugo ne zanima.