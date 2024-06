Ana za RTL.hr o ponovnom susretu s Alenom: 'Nemamo problem s time da se pozdravimo kao ljudi'

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Ana i Alen susreli su se nakon nekoliko mjeseci. Sjećamo se, njihov rastanak nije bio prijateljski. Zaključili su kako nikako nisu jedan za drugoga, čak niti u prijateljskom smislu. Ipak, ponovni susret za Anu je bio vrlo korektan.

Alen i ti normalno ste se pozdravili. Jeste li uopće komunicirali tijekom zajedničke večere?

Jesmo. Mislim da nemamo problem s time da se pozdravimo kao ljudi i razmijenimo koju riječ.

Jeste li se uopće čuli tijekom tog razdoblja kada ste bili razdvojeni?

Ne, ne vidim razlog tome, naša razmišljanja i stavovi su suprotni, i to je u redu. Sreli smo se jednom u gradu, kada sam bila na piću s ostalim kandidatima, i to je to. Pozdravili smo se svi međusobno i nastavili dalje.

Što si pomislila kada si ga ugledala?

Ne znam točno što bih trebala pomisliti, a i ne sjećam se više. Vidjeli se, pozdravili, i to je to.