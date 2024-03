Ana za RTL.hr o zaokretu koji joj se dogodio zbog Alena: 'Situacija s njim me potaknula na mnoge promjene...'

Ana je već u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' istaknula kako ju je situacija s Alenom potaknula na pozitivne promjene. Snimila se u teretani, odnosno upustila se u treninge, a sada je za RTL.hr otkrila kako je dodatno poradila na sebi.

"Situacija s Alenom potaknula me na mnoge promjene. Svakako nikada više neću dopustiti da se netko tako ponaša prema meni. Puno sam jača i sigurnija sada nego kada smo snimali projekt. Radim na samopouzdanju i sviđa mi se put kojim idem. Ne pogađaju me loši komentari meni nepoznatih i nebitnih ljudi. Ne dopuštam da to utječe na mene. Imam svoj krug dragih i važnih osoba čije mišljenje cijenim. Također, hvala svima koji su me podržali i odvojili svoje vrijeme za poruke podrške", naglasila je Ana.