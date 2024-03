Ana za RTL.hr o željenom odlasku iz 'Braka na prvu': 'Ne odgovara mi njegova energija'

Iznenadilo me što je Alen napisao da ostaje jer nisam, kako je on rekao, njegov tip žene, a nije ni uložio puno truda u naš prijateljski odnos.

Ana i Alen u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' imali su burno razdobolje nakon kojeg bi sada trebalo nastupiti mirnoća. No, Ana je skeptična te ne vjeruje Alenu na riječ dok on smatra kako oni još uvijek stignu biti lijepa priča ovog sociološkog eksperimenta. Pitali smo je oko njezinih osjećaja, zašto je odlučila otići te može li istaknuti pokoju Alenovu dobru stranu.

Je li vas situacija s Alenom potaknula na određene promjene?

Situacija s Alenom potaknula me na mnoge promjene. Svakako nikada više neću dopustiti da se netko tako ponaša prema meni. Puno sam jača i sigurnija sada nego kada smo snimali projekt. Radim na samopouzdanju i sviđa mi se put kojim idem. Ne pogađaju me loši komentari meni nepoznatih i nebitnih ljudi. Ne dopuštam da to utječe na mene. Imam svoj krug dragih i važnih osoba čije mišljenje cijenim. Također, hvala svima koji su me podržali i odvojili svoje vrijeme za poruke podrške.

