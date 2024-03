Anđa Marić stiže u 'Brak na prvu': 'Je l' te strah prve bračne noći?'

Koliko si luda od jedan do 'Brak na prvu'?" šalila se Anđa, a Danijela priznala: Osjećam se čudno, kao da je ovo nekakva igra, a je igra. Mislim da nisam baš svjesna što se događa." Anđa je nastavila zafrkavati mladenku pa ju je kroz smijeh ispitivala boji li se prve bračne noći.

Dok se Anđa divila Danijelinoj vjenčanici koja je obje podsjetila na onu koju se nosila manekenka i glumica Stephanie Seymour u spotu za pjesmu 'November Rain' grupe Guns N' Roses, Danijela je objašnjavala koliko joj se sve to čini nestvarno.

Danijela ima tri straha - jedan je strah od smrti, drugi je strah od javnog govorenja, a treći strah od braka... I, evo nas! Zapravo sam jako ponosna na nju. Obožavam ljude koji su ludi i hrabri", rekla je kuma, a mladenka objasnila: Brak je nešto o čemu nisam nikad razmišljala ili planirala. Nemam strah od braka, ali kao da se osjećam malo nelagodno.

U automobilu su pričale gdje da poljubi mladoženju - u obraz ili da mu samo pošalje pusu, no Anđa joj je savjetovala da ga poljubi u usta, bez jezika. Samo poslati pusu je nepoštovanje, on je isto samo čovjek i on se isto boji. Još se više boji nego ti", zaključila je Anđa koja je na svadbu došla u pratnji sina Gašperta.

