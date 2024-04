Andrea i Marko posjetili njegov rodni grad: Ona ponovno promijenila frizuru

U jednom kratkom periodu su prekinuli, a tada je Marko za RTL.hr otkrio i razlog. ''Ono što je možda najveća razlika između Andree i mene jest radni mindset i pogled na život generalno budući da ne želim raditi od 8-16 h do 65-e godine jer ja do 45-e godine planiram postati financijski slobodan da imam toliko pasivnog prihoda za svoje roditelje i obitelj da ne moram više nikada raditi osobno nego da se bavim projektima humanitarnog karaktera i činiti nešto dobro za zajednicu u kojoj živim. Da bih to mogao napraviti, moram se baviti svojom životnom misijom sada dok mi je 35 godina i dok sam mlad i imam tu energiju i strast'', objasnio je tada Marko te objasnio kako su ih pogledi na život razdvojili.

No, uspjeli su pronaći kompromis, a danas grade i poslovno carstvo.

