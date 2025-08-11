Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' nasmijali pratitelje hit videom: 'A nemoj ga zezati'

Andrea i Mislav iz showa 'Brak na prvu' trenutačno uživaju u Italiji, a Andrea je na svom TikTok i Instagram profilu podijelila šaljivi trenutak iz Pise koji je brzo nasmijao njihove pratitelje.
U videu, koji je dosad prikupio više od 70 tisuća pregleda, Andrea zeza Mislava da ga fotografira kako gura slavni toranj u Pisi. Dok se pomno namješta, Mislav zbunjeno pokušava ispruženih ruku stati točno na pravo mjesto, ali mu ne ide, a Andrea sve snima.
Ispod objave nizali su se simpatični komentari: "Vi ste meni top", "A nemoj ga", "Znači ne mogu, točno bi tako i moj", samo su neki od reakcija pratitelja koje je ovaj video dobro nasmijao.
Inače, Andreu Golubić i Mislava Pajdakovića spojila je druga sezona 'Braka na prvu', a njihova ljubav i danas traje. Par se od početka sociološkog eksperimenta odlično slagao.
Zanimljivo je da ni Andrea ni Mislav nisu imali mnogo očekivanja na početku 'Braka na prvu' već su se odlučili sudjelovati kako bi stekli novo životno iskustvo. Par je prošle godine krenuo s uređivanjem zajedničke kuće. "Ne postoji pravi trenutak za ništa, planovi i Excel tablice padaju u vodu jer sve što imamo je sada i ovdje i zato se samo treba odvažiti, baciti na glavu. Koliko god da je inicijalno nevjerojatan i strašan taj osjeća u prvom trenutku, već u drugom krene otvarati neke potpuno nove dimenzije", napisala je Andrea na samom početku njihovih radova.
