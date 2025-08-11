Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' nasmijali pratitelje hit videom: 'A nemoj ga zezati'

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' uživaju u Italiji

Andrea i Mislav iz showa 'Brak na prvu' trenutačno uživaju u Italiji, a Andrea je na svom TikTok i Instagram profilu podijelila šaljivi trenutak iz Pise koji je brzo nasmijao njihove pratitelje. U videu, koji je dosad prikupio više od 70 tisuća pregleda, Andrea zeza Mislava da ga fotografira kako gura slavni toranj u Pisi. Dok se pomno namješta, Mislav zbunjeno pokušava ispruženih ruku stati točno na pravo mjesto, ali mu ne ide, a Andrea sve snima.

Ispod objave nizali su se simpatični komentari: "Vi ste meni top", "A nemoj ga", "Znači ne mogu, točno bi tako i moj", samo su neki od reakcija pratitelja koje je ovaj video dobro nasmijao. Inače, Andreu Golubić i Mislava Pajdakovića spojila je druga sezona 'Braka na prvu', a njihova ljubav i danas traje. Par se od početka sociološkog eksperimenta odlično slagao.

