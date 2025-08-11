Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' nasmijali pratitelje hit videom: 'A nemoj ga zezati'

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' uživaju u Italiji

RTL.hr
11.08.2025 15:00

Andrea i Mislav iz showa 'Brak na prvu' trenutačno uživaju u Italiji, a Andrea je na svom TikTok i Instagram profilu podijelila šaljivi trenutak iz Pise koji je brzo nasmijao njihove pratitelje.

U videu, koji je dosad prikupio više od 70 tisuća pregleda, Andrea zeza Mislava da ga fotografira kako gura slavni toranj u Pisi. Dok se pomno namješta, Mislav zbunjeno pokušava ispruženih ruku stati točno na pravo mjesto, ali mu ne ide, a Andrea sve snima.  

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ispod objave nizali su se simpatični komentari: "Vi ste meni top", "A nemoj ga", "Znači ne mogu, točno bi tako i moj", samo su neki od reakcija pratitelja koje je ovaj video dobro nasmijao.

Inače, Andreu Golubić i Mislava Pajdakovića spojila je druga sezona 'Braka na prvu', a njihova ljubav i danas traje. Par se od početka sociološkog eksperimenta odlično slagao.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zanimljivo je da ni Andrea ni Mislav nisu imali mnogo očekivanja na početku 'Braka na prvu' već su se odlučili sudjelovati kako bi stekli novo životno iskustvo. Par je prošle godine krenuo s uređivanjem zajedničke kuće. "Ne postoji pravi trenutak za ništa, planovi i Excel tablice padaju u vodu jer sve što imamo je sada i ovdje i zato se samo treba odvažiti, baciti na glavu. Koliko god da je inicijalno nevjerojatan i strašan taj osjeća u prvom trenutku, već u drugom krene otvarati neke potpuno nove dimenzije", napisala je Andrea na samom početku njihovih radova.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

andrea i mislav andrea mislav brak na prvu
Brak na prvu

U showu je bila bez dlake na jeziku! Evo kako danas izgleda Miljana iz 'Braka na prvu'

Moglo bi te zanimati

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' uživaju u najromantičnijem gradu: 'Divni ste'

'Brak na prvu' spojio je ove parove: 'Nismo niti u ludilu znali gdje će nas odluka u sudjelovanju odvesti'

Andrea Golubić za RTL.hr o Muzeju Smijeha: 'Posebno me veseli što nam se ljudi vraćaju'

Sjećate li se prvog susreta Andree i Mislava iz 'Braka na prvu'? Pogledajte trenutak kada ju je prvi put ugledao

Danas je Svjetski dan braka, a povodom toga prisjetili smo se naših ljubavnih priča iz 'Braka na prvu'

Oni su najljepša priča 'Braka na prvu' - Andrea i Mislav jednostavno uživaju: Klik se dogodio dan nakon vjenčanja