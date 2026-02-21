Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' oduševili romantičnim bijegom u Italiju: 'Ljubav je za svaki dan

Andrea Golubić, poduzetnica i jedna od najomiljenijih kandidatkinja popularnog showa "Brak na prvu", ponovno je raznježila svoje pratitelje na Instagramu objavom s romantičnog putovanja. Zajedno sa svojim suprugom Mislavom Pajdakovićem, otputovala je u slikoviti talijanski grad Treviso, a prizori koje je podijelila svjedoče o njihovoj neraskidivoj vezi.
Romantični kadrovi iz 'male Venecije'
Na seriji fotografija koje je objavila, Andrea i Mislav izgledaju sretnije no ikad. Pozirajući na mostu iznad jednog od prepoznatljivih kanala Trevisa, par je ovjekovječio trenutak ispred impresivne svjetlosne instalacije u obliku srca. Andrea, odjevena u upečatljiv ljubičasti kaput i s crvenom ružom u ruci, nije skrivala širok osmijeh, baš kao ni Mislav. Osim zajedničkih fotografija, podijelila je i kadrove koji dočaravaju atmosferu grada, od idiličnih kanala i povijesne arhitekture do detalja poput čaše vina i manikure s motivima srca, savršeno usklađene s temom ljubavi.
Svojim je pratiteljima uputila i duhovitu poruku koja je mnoge nasmijala. "Ljubav je za svaki dan, ne samo 14.veljače kad je osmi mart", napisala je Andrea, šaljivo spajajući Valentinovo i Dan žena, te tako još jednom pokazala svoj vedar duh. Reakcije pratitelja bile su izuzetno pozitivne, a ispod objave nizali su se komentari poput: "Predivni, vas dvoje ste ljubav", "Ljepotica i zvijerka" te "Ljepotani i pozitivni, želim vam svu sreću ovog svijeta".
Zasluženi odmor nakon poslovnih uspjeha
Ovaj romantični bijeg dolazi kao zasluženi predah za par koji je krajem 2025. godine proslavio četvrtu godišnjicu svoje ljubavi, koja je započela pred kamerama showa "Brak na prvu". Andrea je u posljednje vrijeme bila iznimno posvećena svom poslovnom pothvatu, muzeju smijeha HaHaHouse, koji je otvorila u Zagrebu u siječnju 2025. godine. Muzej je u međuvremenu postao prava atrakcija, a Andrea je nedavno u medijima otkrila kako su ona i Mislav podnijeli tijekom protekle tri godine kako bi njezin poduzetnički san zaživio.