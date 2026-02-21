Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' oduševili romantičnim bijegom u Italiju: 'Ljubav je za svaki dan

icon-close

Andrea Golubić, poduzetnica i jedna od najomiljenijih kandidatkinja popularnog showa "Brak na prvu", ponovno je raznježila svoje pratitelje na Instagramu objavom s romantičnog putovanja. Zajedno sa svojim suprugom Mislavom Pajdakovićem, otputovala je u slikoviti talijanski grad Treviso, a prizori koje je podijelila svjedoče o njihovoj neraskidivoj vezi.

Romantični kadrovi iz 'male Venecije'

Na seriji fotografija koje je objavila, Andrea i Mislav izgledaju sretnije no ikad. Pozirajući na mostu iznad jednog od prepoznatljivih kanala Trevisa, par je ovjekovječio trenutak ispred impresivne svjetlosne instalacije u obliku srca. Andrea, odjevena u upečatljiv ljubičasti kaput i s crvenom ružom u ruci, nije skrivala širok osmijeh, baš kao ni Mislav. Osim zajedničkih fotografija, podijelila je i kadrove koji dočaravaju atmosferu grada, od idiličnih kanala i povijesne arhitekture do detalja poput čaše vina i manikure s motivima srca, savršeno usklađene s temom ljubavi.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Svojim je pratiteljima uputila i duhovitu poruku koja je mnoge nasmijala. "Ljubav je za svaki dan, ne samo 14.veljače kad je osmi mart", napisala je Andrea, šaljivo spajajući Valentinovo i Dan žena, te tako još jednom pokazala svoj vedar duh. Reakcije pratitelja bile su izuzetno pozitivne, a ispod objave nizali su se komentari poput: "Predivni, vas dvoje ste ljubav", "Ljepotica i zvijerka" te "Ljepotani i pozitivni, želim vam svu sreću ovog svijeta".

icon-expand Andrea i Mislav, Brak na prvu FOTO: Instagram

Zasluženi odmor nakon poslovnih uspjeha