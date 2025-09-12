Novosti
Brak na prvu

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' proslavili 5. godišnjicu braka. Objavili neviđene snimke iz showa: 'Neka ih bude još bezbroj'

Andrea je obilježila njihovu petu godišnjicu zabavnim videom na Instagramu u kojem je pokazala neobjavljene snimke iz showa

RTL.hr
12.09.2025 10:33

Andrea i Mislav upoznali su se u drugoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a od prvog dana odlično su se slagali. Između njih se nije rodilo samo prijateljstvo nego i ljubav.

Andrea je jučer obilježila njihovu petu godišnjicu zabavnim videom na Instagramu u kojem je pokazala neobjavljene snimke iz showa u kojem je sve počelo.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Povodom 5.godišnjice odlučili smo objaviti dosad neobjavljene snimke s početka našeg bračnog putovanja, dok smo još bili u emisiji. Bilo je zanimljivo iskustvo, a u zadnjih 5 godina samo postaje sve zanimljivije i zanimljivije. Smijeha ne nedostaje, kao ni potpore svih vas dragih ljudi, koji čine ovo putovanje još ljepšim. Mužu sretna nam 5. i neka ih bude još bezbroj", poručila je Andrea u opisu objave.

Moglo bi te zanimati

