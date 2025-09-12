Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' proslavili 5. godišnjicu braka. Objavili neviđene snimke iz showa: 'Neka ih bude još bezbroj'

Andrea i Mislav upoznali su se u drugoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a od prvog dana odlično su se slagali. Između njih se nije rodilo samo prijateljstvo nego i ljubav.

Andrea je jučer obilježila njihovu petu godišnjicu zabavnim videom na Instagramu u kojem je pokazala neobjavljene snimke iz showa u kojem je sve počelo.