Andrea iz 'Braka na prvu' objavila tužnu vijest. Preminuo njezin voljeni otac: 'Hvala ti tata za sve'

Andrea iz 'Braka na prvu' na Instagram je profilu otkrila da je preminuo njezin voljeni otac, a Andrea mu je posvetila dirljivu objavu.
Uz zajedničku fotografiju na kojoj oboje poziraju s velikim osmijehom na licu, te uz taktove bezvremenske pjesme "Over the Rainbow", Andrea se emotivnim riječima oprostila od njega.
"Dragi moj tata. Nastala je tišina a tuga ispunila naša srca. Otišao si nekako prerano i nameće se osjećaj svog izgubljenog vremena koje smo još trebali imati zajedno, tvoje zezancije s Elenom, naših internih šala i priča o starim vremenima uz dobri stari gemišt. Nadam se da sad kad si tamo, da te više ništa ne boli, da si u miru i da znaš da ćemo se brinuti o mami onako kao što si i ti brinuo sve ove godine. Umro je dobri duh Klanjca, koji sad negdje gore nazdravlja sa svojim dečkima a mi smo dobili još jednog anđela čuvara. Onog najposebnijeg. Hvala ti tata za sve", poručila je Andrea.
Ispod objave odmah su se zaredali brojni komentari podrške, sućuti i toplih riječi njezinih prijatelja, pratitelja i kolega koji joj u ovim najtežim trenucima nastoje pružiti utjehu.