Andrea iz 'Braka na prvu' objavila tužnu vijest. Preminuo njezin voljeni otac: 'Hvala ti tata za sve'

Uz zajedničku fotografiju na kojoj oboje poziraju s velikim osmijehom na licu, te uz taktove bezvremenske pjesme "Over the Rainbow", Andrea se emotivnim riječima oprostila od njega.

Andrea iz 'Braka na prvu' na Instagram je profilu otkrila da je preminuo njezin voljeni otac, a Andrea mu je posvetila dirljivu objavu.

"Dragi moj tata. Nastala je tišina a tuga ispunila naša srca. Otišao si nekako prerano i nameće se osjećaj svog izgubljenog vremena koje smo još trebali imati zajedno, tvoje zezancije s Elenom, naših internih šala i priča o starim vremenima uz dobri stari gemišt. Nadam se da sad kad si tamo, da te više ništa ne boli, da si u miru i da znaš da ćemo se brinuti o mami onako kao što si i ti brinuo sve ove godine. Umro je dobri duh Klanjca, koji sad negdje gore nazdravlja sa svojim dečkima a mi smo dobili još jednog anđela čuvara. Onog najposebnijeg. Hvala ti tata za sve", poručila je Andrea.

Ispod objave odmah su se zaredali brojni komentari podrške, sućuti i toplih riječi njezinih prijatelja, pratitelja i kolega koji joj u ovim najtežim trenucima nastoje pružiti utjehu.