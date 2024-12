Andrea iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o ostvarenju njene velike želje: 'Sve je dobilo novi smisao'

Jeste li zadovoljni svime što ste do sada ostvarili?

Ostvarila sam se kao majka, i to je nešto najljepše. Tek sada vidim kolika je to posebna i beskrajna ljubav. Sve je dobilo novi smisao i aposlutno mogu reći da sam skroz zadovoljna sa svime što sam do sada ostvarila.

Kako će izgledati vaš doček Nove godine?

Ovu Novu godinu ću dočekati doma s Liamom i Markom. Liam je još premali, a i smatramo da će nam tako biti najljepše. On sigurno neće dočekati ponoć, ali nas dvoje ćemo svakako nazdraviti uz koju čašicu!