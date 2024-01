Andrea iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o poslovnim planovima: 'Ovo je projekt mog života'

Vidjeli smo da ste bili u Pragu. Što vas veže za taj grad?

Veže me neka posebna emocija, ona koja podsjeća na dom. Prag mi je neko vrijeme to i bio. Do ulaska u emisiju 'Brak na prvu', godinama sam živjela u Pragu. Odveo me posao - vodila sam jedan pa drugi muzej, a kada sam odlazila, Pragu sam definitivno ostavila djelić svoga srca. Osvojio me na prvu jer to mjesto ima jednu posebnu energiju i kulturu, jako je inkluzivan i zaista pripada svakome. Pripadao je i meni... još uvijek pripada. Tamo još uvijek žive moji prijatelji i zato se uvijek rado vraćam. Naravno, presretna sam da i Mislav uživa u Pragu, u otkrivanju mjesta u kojima sam ja uživala dok sam živjela tamo i u upoznavanju prekrasnih ljudi zbog koji je moj dolazak u Prag nekako i dolazak kući.