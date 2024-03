Andrea Kukolj pozirala s majkom i posvetila joj emotivne riječi: 'Hvala ti za sve što činiš za mene'

Andrea je na Instagramu podijelila fotografijue sa svojom majkom povodom njezinog rođendana i posvetila joj je emotivnu čestitku.

"Mamita moja, želim ti najsretniji rođendan! Ti si moja najveća podrška. Tvoja ljubav je neizmjerna, tvoja snaga neprocjenjiva, tvoje srce beskrajno veliko. Svaki dan zahvaljujem Bogu što si ti moja mama. Tvoja ljubav me pokreće, tvoja podrška me hrabri, tvoji savjeti me usmjeravaju (iako ponekad izgleda kao da ih ne poslušam). Bez tebe ne bih bila ono što sam danas. Želim ti da ti ovaj rođendan bude ispunjen srećom, ljubavlju i blagoslovima. Neka te okružuju samo najdraži ljudi i neka ti srce bude ispunjeno radošću. Hvala ti za sve što činiš za mene, hvala ti što si uvijek uz mene i hvala ti što si najbolja mama na svijetu. Voli te tvoje dijete", napisala je.