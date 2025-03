ANKETA Hrvoje i Silvija ne slažu se oko muških i ženskih uloga u vezi: Na čijoj ste strani?

Hrvoje i Silvija "kliknuli" su od prvog susreta, no na medenom mjesecu u Malagi pokrenuli su jednu raspravu u kojoj se nisu složili. Naime, ona je spomenula da mnogi ljudi kažu da su glavni problem u vezama financije, no on se s nije složio s tim.

Silviju je zanimalo kakav stav Hrvoje ima oko raspodjele financija u ljubavnim odnosima. "Mislim da nema u principu raspodjele financija, pogotovo u braku. Mislim da je sve to isti koš, zajednički, a sad tko se o čemu brine, tko je više za nešto. Muškarac dovoljno zaradi za sve, žena doma odgaja djecu, zašto ne? Super. Ili obrnuto, ako žena zarađuje jako puno, a muškarac može doma odgajati djecu", komentirao je Hrvoje.