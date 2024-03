ANKETA Je li Tiago ispravno postupio jer je Tini 'prekopao' mobitel?

No, Tina je odbila dati svoj mobitel. "Nešto nije u redu, ne znam. Čega se boji?" zanimalo je Tiaga koji je bez problema dao svoj mobitel. No ona ga nije željela uzeti i objasnila je kako je već imala takve situacije u prošlim vezama. "To je samo pokvarilo povjerenje", objasnila je Tina dok Tiago to nije razumio jer je bio uvjeren da nešto skriva. "Ako bih ti išla gledati telefon, znači da ti ne vjerujem. Imam katastrofalno iskustvo s tim i neću to više ni s kim raditi", nastavila je Tina i govorila da je njoj ružno gledati u tuđi telefon. Na kraju je ipak odlučila dati mobitel Tiagu i jako joj je zasmetalo što je, kako je rekla, išao u dubine. Iskoristio je priliku, i to dobro, iako je znao da su to moje osobne granice i imam neke boli od prošlih veza", rekla je Tina koja je tako dobila potvrdu da Tiago ne vjeruje ono što mu ona priča, u njezine riječi, nego više vjeruje telefonu.

"Nema povjerenja u mene i to me boli", zaključila je povrijeđeno.

