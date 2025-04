ANKETA Nakon tjedan dana zajedničkog života koji par vam se čini da ima najviše šanse?

Hrvoje i Silvija dobro se slažu otkad su se upoznali, no nakon useljenja on ju je iznenadio kad je rekao da se ne nadopunjuju i priznala je da ju je to malo pogodilo. Još jedna stvar koja ju je iznenadila je kada joj je tijekom odrađivanja zadatka rekao da ne može imati djecu. Ipak, rekla je da joj to ne smeta i da postoje druge opcije i da joj je drago što je on super s tim dijelom sebe.