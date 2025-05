ANKETA Odnos Hrvoja i Silvije je u krizi: Mogu li ga popraviti?

icon-close

Brak Silvije i Hrvoja našao se u krizi što su primijetili i eksperti, a i ostali parovi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Naime, na petoj zajedničkoj večeri su sjeli odvojeno. On je odabrao mjesto na sredini stola, a ona na drugom kraju. "Hrvoje, zašto nisi kraj žene?" pitala je Kristina. "Mene moja žena ne prati tako da nije to do mene nego do nje. Ja sam prvi ušao", komentirao je Hrvoje. Franjo je rekao da bi on trebao pratiti Silviju baš kako je i on pratio svoju suputnicu Irmu.

icon-expand Hrvoje i Silvija, Brak na prvu FOTO: RTL

Irma je potvrdila Franjine riječi i rekla da je on dopustio njoj da vodi, a on je bio kraj nje. "To što je ona danas sjela četiri mjesta od mene, kakve to veze ima?" pitao se Hrvoje. Podigao je čašu u čast Silviji, a Marko se našalio da joj može poslati telegram koliko je daleko. "Svatko je tamo gdje želi biti", rekla je Silvija. "Tako je. Ti si htjela biti od mene i sad si se pomaknula. U našem poduzeću više ne raste cvijeće", komentirao je Hrvoje.

icon-expand Hrvoje, Brak na prvu FOTO: RTL

U jednom trenutku se Silvija povukla kako bi nasamo razgovarala s Irmom i zaključile su da on nije čovjek za nju. Također je Silvija istaknula da se trudila oko svog odnosa s njim, ali da ne ide.

icon-expand Silvija i Irma, Brak na prvu FOTO: RTL

Nakon toga se i na ceremoniji odluke dogodilo neugodno iznenađenje za Hrvoja. Naime, njega je šokiralo kad je Silvija napisala da želi otići. "Moram priznati da me potresla ta njezina odluka jer nisam ni u jednom trenu očekivao da će to napisati", komentirao je Hrvoje. Silvija je istaknula da je to odluka, a ne poruka i da je to to. "Nisam drvo, ako sam rekla da mi se čovjek svidio, svidio mi se. Mislim da ste to mogli vidjeti, to ne možeš lažirati", otkrila je.Vjeruje da se može promijeniti njihov odnos, ali je rekla da nije sama u tom odnosu. Iva Stasiow je komentirala da je Silvijino "odlazim" poruka, a ne odluka i da želi poručiti Hrvoju da je vidi, da napravi nešto i da je pokuša razumjeti.

icon-expand Silvija i Hrvoje, Brak na prvu FOTO: RTL

Ekspert Dean Pelić komentirao je odnos Hrvoja i Silvije rekavši da trebaju na previše toga raditi i da se boji da tu više nema pomaka. A u anketi RTL.hr-a pitamo vas mislite li da Hrvoje i Silvija mogu popraviti svoj odnos?

Anketa Mogu li Hrvoje i Silvija popraviti svoj odnos? Da Ne Ne znam Muškarac Žena Da 13 Ne 101 Ne znam 8 Da 1 Ne 6 Ne znam 0 Da 12 Ne 95 Ne znam 8 Ukupno Muškarac Žena

Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':