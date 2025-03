ANKETA Parovi 'Braka na prvu' potrudili su se oko svojih zavjeta: Čiji su vam se najviše svidjeli?

Ovako su glasili Dorisini zavjeti: "Ako si se nadao da ćeš u ovom mom zavjetu čuti nešto poput dok nas smrt ne rastavi, nula bodova. To ne bih bila ja. Dolazeći ovamo, nije mi bilo važno kakva ti je zurka, nosiš li cvike, imaš li škembu. Puno mi je važnije da si ok lik. Mogu ti obećati da neću uhvatiti štraftu već od prve bedare. Znaš, lujka sam ti ja, ne odustajem tako lako. Ako sad i ne kontaš o čemu ja pričam, obećajem ti isto tako da ću se potruditi da kroz ovu našu zajedničku avanturu da tvoj rječnik bude bogatiji za ovih nešto mojih lokalizama čisto da me razumiješ, a ja da dobijem, ako ništa drugo, legu za cijeli život. Da se kad sve ovo prođe, procunjamo laganim cipelcugom najljepšom promenadom na svijetu. Sve više od ovoga zapisano je negdje i vrijeme će pokazati što u tom zapisu stoji. E sad, moj budući lega, to ti je moj zavjet."