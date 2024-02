ANKETA Smatrate li da bi Alen i Nikolina bili dobar par? 'Zapela mi je za oko'

Tijekom večere u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Alen je sjedio nasuprot Nikolini. S njom je razgovarao o raznim temama, a ponajviše o njezinom odnosu s Antonom.

"Možda mi je zapela za oko Nikolina. Ona mi je nekako najsređenija, volim to kada djevojke drže do sebe, kada treniraju. To je u redu", rekao je Alen.

Razgovarali su o međusobnim odnosima, a tu se onda uključio Anton.

"Ovo je skroz nešto drugačije i još ako nisi nikada bio na televiziji, ovo je baš skroz...", komentirao je Anton.