ANKETA Što mislite, koji par 'Braka na prvu' će imati najviše problema u sociološkom eksperimentu?

Šest parova sociološkog eksprimenta 'Brak na prvu' ušlo je u brak. Za neke je prvi susret pred oltarom bio ispunjen srećom, veseljem i dobrom energijom dok je za druge to bila - agonija. Već na prvi pogled shvatili su kako osoba kraj koje stoje nije za njih, a to su zaključili na temelju fizičkog izgleda. No, budući da su pred njima razne situacije, možda se na putu dogodi ona žarko željena kemija. Najnezadovoljniji na oltaru bili su Filip i Alen, koji smatraju da partnerice koje su im stručnjaci dodijelili nisu nimalo za njih. Međutim, oboje su im pružili šansu i nadaju se kako će im eksperiment pomoći da s njima imaju što bolji odnos.