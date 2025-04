ANKETA Svađa oko hrane, Kristina opet odselila iz stana: Je li kraj za nju i Stjepana?

No krenuli su opet problemi za njih. Stjepan je komentirao da Kristina stvara dramu iz ničega, a ona je ponovila da joj on nije fizički lijep i da ju je dodao na Instagram pogledala bi njegov profil i odmah ga blokirala. "Meni je žao, ali to je istina. Možda nisam ni ja njemu, Bože dragi, ali ja po mom mišljenju, mislim da sam za njega avion", komentirala je.

Razgovarali su i o svojoj situaciji s hranom. Kristina je rekla da su ostala samo dva eura od budžeta i da se žrtvovala za Stjepana te nije ništa posebno od namirnica uzela za sebe. No ipak to nije bilo njemu dovoljno jer, kako je priznao, voli jesti i izvan eksperimenta nema ograničenja kod hrane. Kristina je potegnula temu popisa namirnica i na zajedničkoj večeri s ostalim parovima, a Stjepan je rekao da ga nije izradio jer ne zna hoće li ostati ili ide doma. Ona ga optužila da je provocira i naljutilo ju je njegovo ponašanje.

Nakon večere Kristina je ponovno odlučila otići iz njihovog zajedničkog stana. "Kristina je otišla kod Irme i Marka. Želi tamo spavati. Ona vjerojatno voli napraviti tu neku dramu od ničega", komentirao je Stjepan. Dodao je kako su došli u stan i počeo je Kristini objašnjavati neke stvari koje mu smetaju, a ona ga je uvrijedila i nazvala pogrdnim imenom.

"Rekao sam da to neću više trpjeti. Bila je na balkonu i tu sam glasnije pričao da me čuje i izletjela je van. Ja mislim da je ovo vaza koja se više ne može sastaviti. Ja sam dao priliku i trudio se i to je to", zaključio je.