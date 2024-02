Anton je nezadovoljan i tjeskoban: 'Nemam ni minutu samoće, ne znam hoću li ovo moći preživjeti'

Nikolina i Anton u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' proveli su još jedno zajedničko jutro, a sada su porazgovarali o raznim hobijima.

"Moj veliki hobi je šah. Možda i previše igram. Svaki dan ga igram. Za mene je to najbolje", rekao je Anton.

Nikolina je dodala kako će onda s njim svako jutro uz kavu igrati šah, a on je odgovorio: "Ne odmah ujutro. Ujutro me moraš pustiti na miru". Na to se ona samo nasmijala.

"Osjećam se tjeskobno zbog puno stvari. Ne znam baš kakva je točno situacija. Ne znam točno što je sada", rekao je Anton i dodao kako će za njega puno toga biti teško.

"Puno stvari radim sam. Kavu pijem cijelo jutro sam, sad je suprotno. Nemam ni minutu samoće. Ne znam hoću li ovo moći preživjeti", naglasio je.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

