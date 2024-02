Anton za RTL.hr o Nikolini i 'Braku na prvu': 'Zbog ljubavi bih se mogao preseliti u Hrvatsku'

Anton Glavaš u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' oženio se s Nikolinom Dianežević. Na prvu mu se ova Velikogoričanka jako svidjela, a kemija je bila sve jača kako je večer dolazila kraju. To su primijetili i gledatelji te mnogi pišu kako su im upravo oni i najdraži par u sociološkom eksperimentu. S Antonom smo popričali o Nikolini, 'Braku na prvu' i daljnjim planovima.

Vjenčanje je završilo. Što misliš o Nikolini?

Nisam imao pojma što mogu očekivati od partnera ili vjenčanja i oboje me iznenadilo. Izgledala je predivno u vjenčanici. Također je bila vrlo opuštena i smirena, što je učinilo cijeli prvi dio ovog eksperimenta ugodnijim, pa joj ne mogu dovoljno zahvaliti na tome. Bila je vrlo strpljiva, ali je ipak uživala. Mislim da je zaista uživala u trenutku i to sam zaista cijenio kod nje. A i svi njezini gosti bili su vrlo ljubazni i poštovali me cijelo vrijeme.

Pred vama je medeni mjesec, što očekujete?

Trudim se ne stvarati nerealna očekivanja u svojoj glavi i radije živim u sadašnjosti pa prihvaćam i uživam u tome tko je tu i što je tu ispred mene u tom trenutku.

Jeste li se spremni preseliti u Hrvatsku zbog ljubavi?

Nikad nisam imao problema s preseljenjem diljem svijeta. Čak sam prije bio u vezi na daljinu. Preseliti se u Hrvatsku uvijek je mogućnost... zbog ljubavi, možda. Mislim da je najvažnija stvar za svakoga od nas ljubav prema sebi, moramo biti sretni sa svojim životima, svojom karijerom i zaista voljeti sebe prije nego što možemo podijeliti dio toga s drugom osobom. Ako je sve u mom životu dobro; moje mentalno i emocionalno zdravlje, fizičko i duhovno zdravlje - tek je onda moguće preseliti se negdje zbog ljubavi. Ali sigurno je moguće.