Antonu teško pada brak: 'Ona je kao moja mama, komentira svaku nevažnu sitnicu'

Nikolina je bila zabrinuta što se nije bolje povezala s Antonom, no nada se da će se to promijeniti kad budu živjeli skupa dok se on i dalje bojao kako će to izgledati. Alen se također nada da će izgladiti situaciju s Anom dok se Tamara i Filip uopće nisu bojali zajedničkog života jer odlično funkcioniraju kao prijatelji. Put je bio zabavan, u stan su ušli Tamara i Filip, koji prvi put živi s djevojkom, no optimistično je rekao: Kao cimeri bismo mogli brutalno funkcionirati!" Renata je bila zadovoljna što imaju dvije sobe s bračnim krevetom pa je ponudila Josipu da bira koja će biti njegova, no on je želio spavati s njom u sobi. Kod mene to ne dolazi u obzir", jasno mu je rekla. Kad su Tina i Tiago ušli u svoj dom, Tina je na portugalskom rekla: Čestitke na novom stanu", što je Tiaga razveselilo. Kasnije su ponovili razmjenu prstenja kao i na svadbi, a Tiago je primijetio da se počela više truditi oko njega.

Lovre je odlučio spavati na kauču, a Klara ima novu taktiku. Ne mogu mu ništa reći, odmah nastaje ludilo, kaos, odmah - on je najgori... Čim mu kažem da je nešto pogriješio, odmah nastaje panika i durenje tako da odsad samo kimam glavom", otkrila je Klara kako će izgledati njihov suživot dok je Lovre govorio da nije uzbuđen zbog večere s ostalim kandidatima. Nije me briga, želim vidjeti samo jednog kandidata. Tu sam radi tebe ili neke druge da je došla, a za druge me nije briga, ne zanima me. Fokusiran sam na nas i stvarno me zaboli", rekao je dok je Klara veselila što će sve vidjeti.

Ugledavši fotografiju s vjenčanja, Alen je mislio da je sad dobra prilika za ispriku. Trebamo početi ispočetka u novom prostoru. Ispričavam ti se još jedan put. Nemam što skrivati. Žao mi je što je tako ispalo...", rekao je, no Ana ga je opet prekinula. Mislim da je dosta nesigurna osoba. To sam mislila za sebe i još mislim, ali on je nesigurniji od mene", zaključila je. Anton se i dalje čudio koliko Nikolina ima kofera. To je ludost! Potpuno smo različiti", rekao je i za spavanje odabrao kauč. Jedva čekam popričati s njim o razlozima njegova neraspoloženja i da vidimo imali li kakav problem ili je samo stvar o umoru", rekla je Nikolina, a Anton obrazložio: Komentira svaku nevažnu sitnicu. To je nešto što moja mama radi, a mene stvarno nije briga za to. Ako bude takva po cijele dane, izludjet ću."

Novi je dan i svi se pripremaju za prvu zajedničku večeru. Tini je najvažnije da Tiagu i njoj bude dobro dok je Josip govorio Renati: Što se tiče vanjštine, mislim da smo brutalan par, savršena kombinacija." Klara i Lovre žive blizu Renate i Josipa pa je Klara prije večere naišla kod njih. Za 180 stupnjeva se u negativu promijenila otkako je došla njezina prijateljica Renata u ovaj show. Ova joj je isprala mozak i, nažalost, oni će biti naši susjedi i dalje će joj prati mozak, tako da šteta", rekao je Lovre dok je Klara sretna zbog toga. Klara je priznala Renati da su prva dva dana Lovre i ona spavali u istom krevetu, ali više to ne želi, a niti je to ikad silno željela. Ne mogu, smeta mi, ne odgovara mi njegova blizina, energija. Naviknula sam se spavati sama", rekla je Klara, a Lovre kroz smijeh dodao: Ona je htjela da budemo skupa i bili smo skupa dok nije došla treća osoba u brak kako to obično ide i hop."