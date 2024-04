Anu živcira Alen jer se pretvara pred kamerama: 'Među nama nema intimnosti'

Ana je pričala Alenu kako joj je bilo neugodno tijekom radionice te objasnila: Ja sam po tom pitanju - ne pitaj me ništa!" Dodala je kako je svima bilo neugodno razgovarati o seksu osim Tini i Nikolini, a iznenadila se što je Alen oduševljen tjednom intimnosti jer joj nije bilo jasno zašto. On je uzbuđen i jedva čeka, a ja sam u strahu! Tjedan intimnosti je nešto čega među nama nema", objasnila je dok je Alen komentirao kako je njemu i dečkima bilo ugodno, da su razgovarali o emocijama te da mu je normalno da u sociološkom eksperimentu pričaju o takvim temama i da su trebali biti na to spremni prije ulaska u show. Mene živcira kakav je on pred kamerama, vidiš da razmišlja i pazi što će reći. Meni je to strašno jer znam da nije takav kad on i ja pričamo i mene to stravično živcira", rekla je Ana.