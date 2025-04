Bahra iz 'Ljubav je na selu' želi karijeru u Dubaiju: 'Sanjam velike snove, ali živim skromno'

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Bahra i dalje je glavna zvijezda gdje god se pojavi. Ova simpatična žena neumorna je i radišna, a u intervjuu za Net.hr otkrila je svoje planove.

"Što se tiče vlastitog biznisa, to bi se trebalo dobro razmotriti i savjetovati. Na burzi postoje određene opcije za otvaranje obrta. To bi se dalo riješiti, ali moraš imati dobar plan i podršku. Kad bih mogla pokrenuti neki dobar biznis, voljela bih to ostvariti u nekoj dobro uređenoj državi vani – može biti neka europska zemlja, ali i Kanada, Irska, možda čak i Dubai. Švicarska je malo teža što se tiče ulaska, ali i ona bi bila opcija. Voljela bih da to bude kroz neki dobar posao, uz nekog posrednika ili s osobom s kojom bih mogla dijeliti i posao i život – srodnu dušu. Želim ostatak svog života ostvariti u najboljem izdanju. Konkretno, voljela bih raditi nešto što je vezano za zdravu hranu, savjetovati ljude kako održavati svoje tijelo. Zanimaju me teme poput pravilne prehrane i zdravog načina života. Možda nešto u obliku savjetovanja. Također me jako zanima kozmetika – rad u kozmetičkom salonu, uređivanje noktiju, njega lica, sve to. Mislim da bi se time mogla ozbiljno baviti, da bih to stvarno radila s ljubavlju", rekla je Bahra.