Barbara iz 'Gospodina Savršenog' i Jole iz 'Braka na prvu' se druže: On za RTL.hr otkrio prirodu njihova odnosa

Bivši kandidat 'Braka na prvu' Jole i bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Barbara veliki su prijatelji. "Reunion", poručio je Jole u opisu fotke. Nedavno je za RTL.hr otkrio prirodu njihovog odnosa te poručio da se Barbara i on poznaju godinama.

icon-expand Jole i Barbara FOTO: Instagram

Osim s Barbarom, Jole je u prijateljskim odnosima i s Filipom i Danijelom iz 'Braka na prvu' te Petrom Meštrić. Prošle godine mu je Petra čak priskočila u pomoć kako bi mu pronašla srodnu dušu pa je objavila video s njim na Instagramu na kojemu ima brojne pratitelje. "Jole traži ženu! A mi smo tu da mu pomognemo. Označi prijateljicu koja je savršena žena za našeg Joleta", napisala je tada Petra.

icon-expand Jole i Filip, Brak na prvu FOTO: Instagram

Podsjetimo, Barbara je nedavno proslavila 23. rođendan, a njezina prijateljica Marinela je na Instagramu podijelila dugu objavu. "26.8. datum koji odsada za mene ima posebno značenje. To je dan kada slaviš ti, najvažnija osoba u mom životu", napisala je tada Marinela. Iako nisu pobijedile u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', Marinela i Barbara iz njega su ponijele nešto za njih vrjednije – prijateljstvo koje se pretvorilo u neraskidivu vezu. Danas često putuju zajedno i ne kriju koliko im znači međusobna podrška. Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!