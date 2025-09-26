Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' i Jole iz 'Braka na prvu' se druže: On za RTL.hr otkrio prirodu njihova odnosa

Josip Čavar Jole iz 'Braka na prvu' objavio je na Instagramu fotografiju s Barbarom iz 'Gospodina Savršenog'

RTL.hr
26.09.2025 12:12

Bivši kandidat 'Braka na prvu' Jole i bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Barbara veliki su prijatelji. "Reunion", poručio je Jole u opisu fotke. Nedavno je za RTL.hr otkrio prirodu njihovog odnosa te poručio da se Barbara i on poznaju godinama. 

Jole i Barbara
Jole i Barbara FOTO: Instagram

Osim s Barbarom, Jole je u prijateljskim odnosima i s Filipom i Danijelom iz 'Braka na prvu' te Petrom Meštrić. Prošle godine mu je Petra čak priskočila u pomoć kako bi mu pronašla srodnu dušu pa je objavila video s njim na Instagramu na kojemu ima brojne pratitelje. "Jole traži ženu! A mi smo tu da mu pomognemo. Označi prijateljicu koja je savršena žena za našeg Joleta", napisala je tada Petra.

Jole i Filip, Brak na prvu
Jole i Filip, Brak na prvu FOTO: Instagram

Podsjetimo, Barbara je nedavno proslavila 23. rođendan, a njezina prijateljica Marinela je na Instagramu podijelila dugu objavu. "26.8. datum koji odsada za mene ima posebno značenje. To je dan kada slaviš ti, najvažnija osoba u mom životu", napisala je tada Marinela. Iako nisu pobijedile u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', Marinela i Barbara iz njega su ponijele nešto za njih vrjednije – prijateljstvo koje se pretvorilo u neraskidivu vezu. Danas često putuju zajedno i ne kriju koliko im znači međusobna podrška.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

Jole Josip Čavar Barbara Brak na prvu Gospodin Savršeni
Brak na prvu

Najnježniji zagrljaj! Hedviga iz 'Braka na prvu' podijelila fotku malene Iskre koja spava u njezinom zagrljaju: 'Najsigurnije mjesto'

Brak na prvu

Tamara iz 'Braka na prvu' za RTL.hr otkrila kako živi na Tajlandu: Pogledajte ovu raskoš

Moglo bi te zanimati

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke u provokativnoj haljini! Izazvala lavinu komentara: 'Zašto si izašla u spavaćici?'

Marinela dirljivom objavom čestitala Barbari rođendan: 'Ne mogu zamisliti život bez tebe. Najvažnija si osoba u mom životu'

Maida i Vanja šaljivo komentirale prepirku među kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog': 'Čule smo da se bira najbolji duo'

Morska idila Jole iz 'Braka na prvu': Pohvalio se top formom, a njegovo prijateljstvo s Filipom još traje

Jole iz 'Braka na prvu' pohvalio se zgodnim nasljednikom: 'Najbolji sin na svijetu'

Veliko prijateljstvo iz 'Braka na prvu': Jole stigao u Zagreb na druženje s Filipom i Danijelom