'Bit će to test za našu ljubav...' Mura Klara i Marko nakon eksperimenta planiraju 'brak na daljinu'

''Teško će mi biti, no vratit ćeš se ti čim prije'', rekla je. Marko smatra kako će razdvojenost biti teška za Muru Klaru.

Marko je zaključio da je lijepo što misli na budućnost. ''Biti će to test za našu ljubav, jer teško je biti s nekim tko je kilometrima udaljen od tebe'', rekla je Mura Klara te dodala kako je ponekad i dobro da su malo odvojeni kako bi spoznali koliko znače jedno drugome.

Također, potrvdila je kako je spremna na sve. ''Ako sada to nije to, onda neće ni sa kim ni biti. Treba mi netko energičan poput tebe da me nasmijava i pokreće'', rekla je i dodala kako joj je došao kao melem na ranu te izvukao iz ponora.

