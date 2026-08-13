Bivši kandidati 'Braka na prvu' spojili se u Dalmaciji: Igor sreo Darija i uputio mu posebnu poruku!

Susret se dogodio u trgovačkom centru Mall of Split, gdje su momci iskoristili priliku za zajednički selfie i kratko druženje. Igor Horvat objavio je fotografiju s Darijem na svojoj priči uz jasnu i srdačnu poruku:
"Sretno u svadbi!"
Fotografiju na kojoj obojica ne skidaju osmijeh s lica ubrzo je podijelio i Dario na svom profilu, čime su dodatno zagolicali maštu pratitelja.
Znana lica iz RTL-ova eksperimenta
Podsjetimo, obojica su ostavila zamjetan trag u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'.
Čini se da među bivšim akterima showa vlada odlična atmosfera, a Igorova čestitka Dariju nagovještava da su pred njima itekako uzbudljivi i svečani dani!