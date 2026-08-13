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Brak na prvu

Bivši kandidati 'Braka na prvu' spojili se u Dalmaciji: Igor sreo Darija i uputio mu posebnu poruku!

Igor Horvat i Dario Crnković susreli su se u Splitu, a povod i poruka uz zajedničku fotografiju odmah su privukli pažnju obožavatelja showa

RTL.hr
13.08.2026 16:00

Susret se dogodio u trgovačkom centru Mall of Split, gdje su momci iskoristili priliku za zajednički selfie i kratko druženje. Igor Horvat objavio je fotografiju s Darijem na svojoj priči uz jasnu i srdačnu poruku:

"Sretno u svadbi!"

Fotografiju na kojoj obojica ne skidaju osmijeh s lica ubrzo je podijelio i Dario na svom profilu, čime su dodatno zagolicali maštu pratitelja.

Igor, Brak na prvu
Igor, Brak na prvu FOTO: Instagram

Znana lica iz RTL-ova eksperimenta

Podsjetimo, obojica su ostavila zamjetan trag u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'.

Čini se da među bivšim akterima showa vlada odlična atmosfera, a Igorova čestitka Dariju nagovještava da su pred njima itekako uzbudljivi i svečani dani!

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Brak na prvu

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