Bivši kandidati 'Braka na prvu' spojili se u Dalmaciji: Igor sreo Darija i uputio mu posebnu poruku!

Susret se dogodio u trgovačkom centru Mall of Split, gdje su momci iskoristili priliku za zajednički selfie i kratko druženje. Igor Horvat objavio je fotografiju s Darijem na svojoj priči uz jasnu i srdačnu poruku:

"Sretno u svadbi!"

Fotografiju na kojoj obojica ne skidaju osmijeh s lica ubrzo je podijelio i Dario na svom profilu, čime su dodatno zagolicali maštu pratitelja.