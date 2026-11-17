Ova svestrana i prelijepa mama pokazala je djelić svoje svakodnevice u studenom, a u prvom planu našla se njezina kćerkica Iskra, ali i Hedvigin besprijekoran izgled.

Na prvoj fotografiji u nizu, Hedviga je pozirala ispred ogledala držeći u naručju malenu Iskru, koja joj se čvrsto privila uz rame. Odjevena u ležernu crnu kombinaciju, Hedviga je posebno privukla pažnju svojom njegovanom plavom kosom i savršeno isfeniranom frizurom s mekanim šiškama na stranu, dok joj je make-up bio besprijekoran. Koliko njezina djevojčica brzo raste, Hedviga je duhovito sažela u kratkom opisu koji je nasmijao mnoge mame: "Otežala."

U istoj je objavi Hedviga podijelila i večernji trenutak iz šetnje sa suprugom Jovanom i kćerkicom. Na fotografiji se vidi kako ponosni tata nasmijano čuči pokraj malene Iskre, koja u preslatkoj zimskoj kombinaciji.

Nove fotografije male Iskre i njezine predivne mame brzo su prikupile brojne lajkove i pozitivne komentare pratitelja koji s velikim simpatijama prate odrastanje njezine djevojčice. Hedviga još jednom pokazuje kako s lakoćom balansira majčinske obaveze i besprijekoran stil, uživajući u svakom trenutku obiteljske svakodnevice.

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