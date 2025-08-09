Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Bojana iz 'Braka na prvu' blista i ne skida osmijeh s lica, a nedavno je otkrila razlog za sreću

Bojana ima razloga za sreću, a blista na fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama

RTL.hr
09.08.2025 18:00

Bojana iz 'Braka na prvu' podijelila je na društvenim mrežama svoju fotografiju sa znakovitom porukom. "Možeš se i dalje smijati sa slomljenim srcem", poručila je. 

Bojana, Brak na prvu
Bojana, Brak na prvu FOTO: Instagram

Njezini pratitelji su mogli primijetiti kako blista na svojim fotografijama i ne skida osmijeh s lica, a nedavno je za RTL.hr otkrila da je objavila dvije nove knjige. "Izašle su moje dvije nove knjige: 'Žena ne treba kretena' i 'Lagana jela, lagana ti 2'. 'Žena ne treba kretena' je knjiga koja će ženama pomoći razumjeti kako pogrešan odabir partnera loše utječe na sve aspekte njihovog života. Lagana jela, lagana ti je' zbirka 150 brzih i jednostavnih, ali slasnih recepata s kojima ćete se dobro osjećati, imati više energije i vitalno tijelo, koju sam napravila kako bih pokazala da zdrava prehrana može biti i brza, dobra, zdrava i jeftina, jer dosta ljudi misli da je zdrava prehrana komplicirana, dosadna i skupa", ispričala je Bojana. 

Bojana, Brak na prvu
Bojana, Brak na prvu FOTO: Instagram

Osvrnula se i na svoj odnos s Darkom iz 'Braka na prvu'. "S Darkom sam se čula par puta, znam da sad na ljeto radi na moru, ako budem na jesen dolazila u Zagreb, ako bude on imao vremena i volje, otići ćemo na kavu", rekla je. 

Bojana, Brak na prvu
Bojana, Brak na prvu FOTO: Instagram

Otkrila je i ima li kakvih ljubavnih novosti u njezinom životu. "Nažalost nema, još uvijek čekam na nekoga zbog koga će mi srce brže kucati, ali vjerujem, da sve dolazi u svoje vrijeme i kad nam je namijenjeno", zaključila je Bojana. 

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':

bojana brak na prvu
Brak na prvu

Dragocjeni trenuci majčinstva! Hedviga pozirala s kćerkicom i raznježila: 'Lijepo te je vidjeti sretnu'

Moglo bi te zanimati

Bojana iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o lijepim novostima i ljubavi: 'Sve dolazi kad nam je namijenjeno'

Bojana opisala idealnog muškarca, eksperti zaključili: 'Opet bih vas spojio'

Bojana objasnila što je koči za vezu s Darkom: 'To se ne može promijeniti'

Bojana i Darko će biti prijatelji, ona zaključila: 'Bilo je dosta prilike, želim ambicioznijeg partnera'

Darkova kuma oštro o Bojani: 'Ima taktiku, tu je bila više zbog promocije nego ljubavi'

Kakav emotivni rastanak! Bojana u suzama: 'Misli na mene'