Bojana iz 'Braka na prvu' blista i ne skida osmijeh s lica, a nedavno je otkrila razlog za sreću

Bojana iz 'Braka na prvu' podijelila je na društvenim mrežama svoju fotografiju sa znakovitom porukom. "Možeš se i dalje smijati sa slomljenim srcem", poručila je.

Njezini pratitelji su mogli primijetiti kako blista na svojim fotografijama i ne skida osmijeh s lica, a nedavno je za RTL.hr otkrila da je objavila dvije nove knjige. "Izašle su moje dvije nove knjige: 'Žena ne treba kretena' i 'Lagana jela, lagana ti 2'. 'Žena ne treba kretena' je knjiga koja će ženama pomoći razumjeti kako pogrešan odabir partnera loše utječe na sve aspekte njihovog života. Lagana jela, lagana ti je' zbirka 150 brzih i jednostavnih, ali slasnih recepata s kojima ćete se dobro osjećati, imati više energije i vitalno tijelo, koju sam napravila kako bih pokazala da zdrava prehrana može biti i brza, dobra, zdrava i jeftina, jer dosta ljudi misli da je zdrava prehrana komplicirana, dosadna i skupa", ispričala je Bojana.

Osvrnula se i na svoj odnos s Darkom iz 'Braka na prvu'. "S Darkom sam se čula par puta, znam da sad na ljeto radi na moru, ako budem na jesen dolazila u Zagreb, ako bude on imao vremena i volje, otići ćemo na kavu", rekla je.

Otkrila je i ima li kakvih ljubavnih novosti u njezinom životu. "Nažalost nema, još uvijek čekam na nekoga zbog koga će mi srce brže kucati, ali vjerujem, da sve dolazi u svoje vrijeme i kad nam je namijenjeno", zaključila je Bojana.

