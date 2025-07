Bojana iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o lijepim novostima i ljubavi: 'Sve dolazi kad nam je namijenjeno'

Imate dvije nove knjige – možete ukratko predstaviti sadržaj tih knjiga?

Da, izašle su moje dvie nove knjige: 'Žena ne treba kretena' i 'Lagana jela, lagana ti 2'. 'Žena ne treba kretena' je knjiga koja će ženama pomoći razumjeti kako pogrešan odabir partnera loše utječe na sve aspekte njihovog života – od mentalnog i fizičkog zdravlja, samopouzdanja, odnosa s drugima, pa sve do karijere, financijske stabilnosti i općenito sreće i zadovoljstva. Knjiga pomaže prepoznati obrasce koji vode u loše i toksične odnose, i pokazuje put kako ih prekinuti te kako postaviti temelje za zrelije i uspješnije veze.

Što vam je inspiracija za pisanje?

Pišem već od malih nogu, i priče i pjesme, nekako me to ispunjava i čini sretnom, a inspiracija mi samo dođe, ne znam ni ja otkud. U mojoj glavi ima tisuću nekih ideja, zamisli, scenarija ... Nekada mi inspiraciju potakne neki događaj, trenutak u mom životu, najbolje pjesme uvijek napišem kad sam tužna na primjer... Uvijek mi je i inspiracija moj osobni razvoj, kako ja učim i rastem kao osoba, imam uvijek i želju da to znanje prenesem na svoje čitatelje.