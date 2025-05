Bojana otvorila dušu o prekidu 10-godišnje veze: 'Bilo je toksično, udebljala sam se i jako mi je bilo teško'

Bojana je s eksperticom Ivom Stasiow razgovarala o prekidu svoje veze od deset godina. Iva je komentirala da je to dosta dugo razdoblje. "Jest, dosta dugo. To je bio prilično toksičan odnos. Nije bilo razumijevanja, nije bilo podrške, bio je problem u komunikaciji. Nije to bilo to", ispričala je Bojana.