Bojanu začudila Darkova kuma, komentirala muško-ženska prijateljstva: 'Ta prijateljica bi morala nestati...'

Bojana je ispričala da joj je čudno što je Darko uzeo ženu za vjenčanu kumu, pogotovo jer su na vjenčanju bili prisutni i njegovi prijatelji. "Ali onda mi je objasnio da je tu i njezin zaručnik, tako da mi se kuma čini OK", komentirala je. Dodala je da vidi da je zaljubljena u svog dečka i da je prerano da bi bila ljubomorna.

"Rekla sam ako su deset, 20 godina, onda je OK, ali ako je par mjeseci, godinu dana, to baš i ne vjerujem", rekla je Bojana Darku. On ju je uvjeravao da se oni znaju dugo.

"Da on ima neku svježiju prijateljicu i da ja vidim neki dugoročni odnos s njim, ta prijateljica bi morala nestati ili bih nestala ja", komentirala je Bojana.