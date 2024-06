Danijela za RTL.hr otkrila što bi jedino promijenila u 'Braku na prvu': 'Muža!'

Rekla sam to već u showu, ali recimo, Danijela, ja sam ovdje došla radi ogromnog izazova. Sve mi je ovdje bilo izazov - izlaganje, televizija, brak, kamere, pozornost, centar pažnje. Znači, sve to mi je bilo teško i to mi je bio veliki izazov prije nego sam ušla u sociološki eksperiment. Onda sam došla... Drago mi je da jesam.

Što bi savjetovala novim parovima?

Naučila sam i još uvijek učim, još uvijek sam u procesu učenja toga da tuđe mišljenje nije bitno. Kako me netko gleda, nije bitno. Ja kako gledam sebe, to je bitno. Ono što se meni dogodilo u tom trenutku, trenutačno sada u showu je ono što se dogodilo. Ja mogu reći da to nisam bila ja, da bih bila pametnija, da bih bila bolja, ali to sam bila ja. Tako sam se snašla u toj situaciji i to je ono što se dogodilo. I nekako se sada sjedinjujem s tom idejom sve više i više, da tuđe mišljenje nije bitno, da je važno jedino naše iskustvo, ono što se nama dogodilo i da u životu zapravo imamo što više različitih iskustava, a ne da budemo sigurni.

Što je za tebe ljubav?

Ljubav bi bila da voliš nekoga, da vidiš njegove vrline i mane i voliš i jedno i drugo.

