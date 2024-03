BONUS VIDEO Klara i Lovre samo produbljuju loš odnos: 'Ništa se ne razumijemo'

Klara i Lovre su zajedno pripremali ručak, a tijekom kuhanja Lovre je otkrio da bi Klaru najradije odveo na Sljeme. ''Ili na Jarun pa da budemo tamo lijepo cijeli dan'', rekao joj je, no Klara ipak sumnja u njegove riječi. ''Nemam pojma misli li i želi li on to zbilja ili mu je od sinoć ostalo u glavi kako bi se trebao malo potruditi... Možda čak i želi'', komentirala je.

Lovre je Klari također spomenuo sastav koji svira obrade romantičnih pjesama, no ona za njih nije čula. ''Onda nismo kompatibilni'', zaključio je Lovre.

''Ovo je prvi ručak koji si skuhala u ovom stanu, nadam se ne i posljednji'', komentirao je Lovre uz ručak, a Klara mu je rekla kako joj je bitno da mu sviđa ono što je ona pripremila. ''Klara je domaćica 10 od 10'', pohvalio ju je.

Lovre je i tijekom ručka spomenuo kako bi mogli prošetati do Maksimira na sladoled. ''Tako nešto romantično'', rekao je, a dodao je kako je Klara rekla da neće ostati ovdje već da ide posjetiti majku koje se zaželjela. ''To je prokomentirala kada su se ugasile kamere, a prigovarala mi je kako ja ne želim preuzeti inicijativu – danas je prvi dan da imamo dva, tri sata slobodnog vremena...'', komentirao je Lovre.