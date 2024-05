BONUS VIDEO Lovre uživao na spoju s Klarom, ona zaključila: 'Jako sam ponosna na sebe'

Klara i Lovre odlično su se proveli na zajedničkom spoju u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a iako je Klari bilo malo fizički izazovno, Lovre je uživao! ''Prestar sam za ovo, no dobro mi je došlo – čudo'', priznao je Lovre. ''Ovaj spoj je, rekao bih, najbolji... Šteta što se eksperiment bliži kraju'', dodao je, a i Klara je priznala kako su joj osjećaji pomiješani kako se bliži kraj eksperimenta. ''Nas dvoje smo ostali do samog kraja... Jako sam ponosna na sebe što sam sve to izgurala i ne odustala kada je bilo najteže'', priznala je Klara.

