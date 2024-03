BONUS VIDEO Nikolina otkrila zašto Antona nije pitala je li rekao da je prestara za njega!

Prije druge ceremonije u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' djevojke su se našle na kavi u Nikolininom stanu. Prokomentirale su glavnu situaciju koja se odvila na prethodnoj večeri kada je Klara pitala Antona je li rekao da je Nikolina prestara za njega. Renatu je drugi dan zanimalo je li Nikolina dobro te je li supruga pitala o tome.

"Nije mi palo na pamet. Nemam to uopće potrebu znati jer to meni u životu ne znači apsolutno ništa. Druga stvar da je on moj dečko već deset godina, netko u koga imam potpuno povjerenje i da čujem da takvo nešto kaže drugima, e to bi me zasmetalo. No, sad u ovoj situaciji, apsolutno ne. Tu večer sam ga samo pitala kako je bilo s dečkima, što su pričali, on nije baš puno pričao i što ću ga ja sada gnjaviti. Nisam mu prava žena niti me to zanima. Drago mi je da su se zabavili", naglasila je Nikolina.