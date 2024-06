Tiago za RTL.hr otkrio veliku promjenu kod sebe nakon 'Braka na prvu': 'To je velik korak'

Sva upozorenja koja sam vidio, ali sam se pravio da ne vidim zbog showa. To je bilo glupo od mene! Ali, onda se ne bih promijenio. To je sve valjda Božja volja. Misterija, ali... Da sam znao ono što znam sada, odmah bih otišao iz showa. Ali, onda ne bih bio ja. I onda ne bih slomio samo jedno srce, recimo to tako.

Čega ćeš se najviše sjećati?

Sjećat ću se kako sam pronašao sebe u nekom smislu. To je snažan osjećaj jer sam padao dosta. Ne sviđa mi se to jer to nisam ja. Upečatljivo je bilo i to što sam prestao piti, što je veliki korak.

Imaš li kakve planove za budućnost?

Planiram pokrenuti svoj dizajn odjeće. I planiram uskoro posjetiti svoju obitelj u Brazilu. Planiram više biti svoj. Ovaj show mi je dao veliki poticaj da opet budem svoj.

