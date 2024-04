BONUS VIDEO Tina i Tiago skroz hladni nakon ceremonije: 'Uvijek me stavljaš u okvire jer me ne slušaš'

Tina i Tiago su nakon zajedničke večere sa svim parovima iz sociološkog ekperimenta 'Brak na prvu' razgovarali u stanu, no razgovorom nisu puno toga riješili. Tina je upitala Tiaga kako mu je bilo danas. ''Što se tiče nas - teško, jer nisam očekivao neke stvari, a to je valjda normalno. Što se tebe tiče, bilo mi je super što si pričala odmah na početku. Nisam to očekivao jer sam mislio kako ćeš biti bijesna. Ti si bila super'', odgovorio joj je Tiago.

''Stavljaš me u neke okvire uvijek jer me ne slušaš...'', odgovorila je Tina. ''Prije ceremonije sam ti rekla, samo ne slušaš...'', dodala je te objasnila kako imaju različita iskustva te da se vjerojatno zbog toga ne razumiju.

''Iskreno ti kažem da brinem za nas i žao mi je ako sam napravio nešto loše jer nisam to htio'', rekao je Tiago i zamolio je kako bi volio da imaju više razumijevanje jedno za drugo. ''To je veza'', dodao je, no Tina nije bila raspoložena za dogovore. ''Ti idi korak nazad, to pričam zbog sebe'', objasnio joj je Tiago. Tina mu je rekla kako je sve rekla na ceremoniji te nije bila zainteresirana za daljnji razgovor.

