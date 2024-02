Boris Blažinić za RTL.hr o tome zašto su spojili Anu i Alena: 'Htjeli smo neke od parova izvući iz zone komfora'

Ekspert sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', profesor i sudski vještak za psihologiju Boris Blažinić za RTL.hr je komentirao prvi susret Ane i Alena. Kod njih se nije dogodio prvi klik, no imaju li šanse za dalje?

"Volio bih reći da smo ove godine napravili jedan iskorak, u odnosu na prijašnje – htjeli smo neke od parova izvući iz zone komfora. Iako su, možda, na površini htjeli određeni tip fizičkog izgleda i možda će netko reći da nisu fizički kompatibilni. Međutim, ono što je temelj ljubavi i odnosa je dozvoliti sebi izaći iz vlastitog ega i vlastite taštine te sagledati osobu na jedan drugačiji način. Čak i ako ti netko nije fizički ideal kakav si ti mislio, treba se izdignuti i vidjeti osobu dublje. Za svaki je odnos, uvijek važno, graditi taj osjećaj poštovanja i osjećaj povjerenja te to graditi", rekao je Boris i nastavio:

"Živimo u vremenu gdje smo, doslovce, kontaminirani kultom ljepote i mladosti gdje bi svatko trebao biti idealan – život nije idealan. Zamislite da ste dobili osobu koja je možda u samom startu fizički top i atraktivna, a onda se njoj nešto dogodi ili jednostavno promjeni određene navike, zar ćemo promijeniti stav o toj osobi? Znači, ako nekoga voliš – voliš ga takav kakav je. Kad govorimo o Ani i Alenu, možemo vidjeti koliko je ona došla s toliko emocija, toliko si je željela ljubav i to je tako divno vidjeti! Ona je osoba koja je toliko senzibilna, toliko iskrena – osoba koja toliko može dati. Isto tako, zaslužuje primiti. Međutim, ovdje možemo vidjeti na licu Alena, koliko Ana nije zadovoljila njegova očekivanja. Njegov osmijeh na licu kojim on želi impresionirati i ostaviti dojam, a zapravo djeluje vrlo 'fejk'. Taj prvi kontakt, zasigurno, s njegove strane nije bio zadovoljavajući, ali ona je u njemu zaista vidjela nešto – dozvolila se dogoditi nekome, ali on se nije dogodio njoj", zaključio je Boris.