Boris komentirao odnos Tine i Tiaga: 'Sabotirali ste jedno drugo – to su psihološke igre'

Stručnjak Boris Blažinić je komentirao odnos Tine i Tiaga u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' . Komentirao je kako je njihova priča psihološka igra, a da je nešto psihološka igra, zna se po tome što je kraj neočekivan.

''Kada to pričaš, meni je kompliment'', priznao je Tiago Borisu. ''No, zašto me tako etiketiraš. Razgovaraj sa mnom kao muškarac s muškarcem'', rekao je Tiago, a Boris ga je pitao odakle mu ideja da se njemu obraća. ''Tko govori tebi? Govorim vama – ne guraj mi riječi u usta'', rekao je Boris i objasnio da je Tiago odrastao u kulturi u kojem postoji set kriterija kako bi se partnerica trebala ponašati kada je u braku s nekom osobom.

''Nesvjesno ste sabotirali jedno drugo – to su psihološke igre, a zapravo to je način na koji se štitimo od bliskosti'', zaključio je Boris, a Iva i Sanela su dodale da je igrač jer je nestao, a to upravo igrači rade.

Propuštenu epizodu 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':