'Brak na prvu' u novom terminu! Nove epizode intrigantnog sociološkog eksperimenta pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u!

Prvi par koji su spojili eksperti; magistra psihoterapije Iva Stasiow, magistar psihologije Matej Sakoman te life coach i autor Dean Pelić - su Silvija i Hrvoje. Njihova kemija bila je očita od prvog susreta, a medeni mjesec u Španjolskoj donio im je priliku da još bolje upoznaju jedno drugo. No sada ih čeka pravi test - zajednički život. "Malo smo se opustili, malo putovali, bilo je jako lijepo, a od sutra kreće stvarnost", optimistično je Hrvoje.

Doris i Igor pokazali su što znači 'kliknuti' na prvu - njihova sreća bila je zarazna, a gosti na vjenčanju, kao i gledatelji pred malim ekranima, uživali su u njihovoj energiji. No nije svaki spoj bio tako harmoničan. Kristina nije skrivala svoje razočaranje Stjepanom i jasno mu je dala do znanja da među njima nema kemije. On, pak, vjeruje da prava prilika dolazi tek kad se nekoga bolje upozna. "Ti nisi kriv što si drugačiji od mene i ja nisam kriva što sam drugačija od tebe", izjavila je odlučno.