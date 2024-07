Čestitamo! Lorena iz 'Braka na prvu' diplomirala: Podržali je najbliži, a gdje je dečko?

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Lorena Farkač podijelila je na društvenim mrežama s pratiteljima kako je diplomirala.

"Napokon! bacc. rel. publ.! Hvala mojim najdražima što su me došli podržati na jedan od meni najvažnijih događaja i hvala svima koji su me podržali i bili uz mene kroz ove tri godine. Jedno poglavlje života završeno, a sada jedva čekam vidjeti gdje će me život odvesti dalje", napisala je Lorena.

Mnogi su joj čestitali u komentarima, a dalo se primijetiti kako na fotografijama nema njezinog dečka Francuza.