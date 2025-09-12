Čestitamo! Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' postali roditelji: Na svijet je stigao sin

Mura Klara i Marko iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' 11. rujna postali su roditelji. Na svijet je stigao dječak. "Sine moj", napisao je Marko u objavi na društvenim mrežama gdje malenoga drži u naručju.
"Život svoj, ljubav, sve ću mu dati", dodao je. Naime, maleni je na svijet stigao uoči njegova rođendana.
Podsjetimo, Mura Klara i Marko upoznali su se u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta, a klik se dogodio odmah prve večeri. Ostatak eksperimenta bili su odlučni u tome da očuvaju svoju vezu, a nekoliko mjeseci kasnije su se i vjenčali.
Ekipa RTL.hr-a bila je na tome vjenčanju, gdje je mladencima poruku poslala i Neda Ukraden, čija je Mura Klara velika obožavateljica.