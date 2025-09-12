Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Čestitamo! Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' postali roditelji: Na svijet je stigao sin

Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' dobili su sina

RTL.hr
12.09.2025 11:15

Mura Klara i Marko iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' 11. rujna postali su roditelji. Na svijet je stigao dječak. "Sine moj", napisao je Marko u objavi na društvenim mrežama gdje malenoga drži u naručju. 

"Život svoj, ljubav, sve ću mu dati", dodao je. Naime, maleni je na svijet stigao uoči njegova rođendana. 

Mura Klara i Marko, Brak na prvu
Mura Klara i Marko, Brak na prvu FOTO: RTL

Podsjetimo, Mura Klara i Marko upoznali su se u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta, a klik se dogodio odmah prve večeri. Ostatak eksperimenta bili su odlučni u tome da očuvaju svoju vezu, a nekoliko mjeseci kasnije su se i vjenčali. 

Ekipa RTL.hr-a bila je na tome vjenčanju, gdje je mladencima poruku poslala i Neda Ukraden, čija je Mura Klara velika obožavateljica. 

mura klara marko brak na prvu mura klara i marko
Brak na prvu

Veliki dan! Sinčić Andree i Marka iz 'Braka na prvu' slavi prvi rođendan: 'Volimo te više nego što riječi mogu opisati'

Brak na prvu

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' proslavili 5. godišnjicu braka. Objavili neviđene snimke iz showa: 'Neka ih bude još bezbroj'

Moglo bi te zanimati

Odmor na Mykonosu! Petra iz 'Braka na prvu' oduševila fotkama u bikiniju: 'Sad objavljujem slike kakve sam nekad mogla samo gledati kod drugih'

Prijateljstvo iz 'Braka na prvu' koje i dalje opstaje: Doris i Kristina uživale zajedno za vikend

Jeannette za RTL.hr o ponovnom susretu sa Simonom: 'Želim svim damama da dožive isti osjećaj i trenutak koji sam ja proživjela'

Doris i Kristina iz 'Braka na prvu' posjetile Hrvoja: 'Moja prva ljubav'

Oni se ne odvajaju ni nakon showa! Ekipa 'Braka na prvu' slavi prijateljstvo koje traje

Okupila se ekipa 'Braka na prvu': Dočekali Jeannette na aerodromu pa zajedno proslavili njezin dolazak