Čestitamo! Rodila Hedviga iz 'Braka na prvu'! Njezin suprug otkrio u dirljivoj objavi: 'Hvala za neviđenu sreću'

Inače, Hedviga je ranije za RTL.hr otkrila da ona i suprug Jovan očekuju kćer kojoj će dati ime Iskra. "Znamo da će biti curica, čim se moglo smo napravili sve prenatalne testove i svakoj budućoj mami bih savjetovala da, ako je u mogućnosti naravno, da ga napravi jer to ipak donese golemo olakšanje. Mi smo deset mjeseci prije nego što smo se odlučili da idemo u smjeru formiranja obitelji poduzeli korake da budemo koliko god ide sigurniji da će ona biti zdrava. Promijenili smo mi lijekove na antiepileptike s najnižom razinom rizika no svejedno je kod mene bio prisutan strah od učestalosti malformacija. Iskreno, da nije specifično moj suprug u pitanju i da mi nije dao tu sigurnost da će biti izvrstan otac i da ću upravo uz tog čovjeka poželjeti graditi budućnost u više od dvoje, ne bih se ni sa kim drugim upuštala u ovo. No, kaže se da Bog nikada ne dovodi slučajno ljude u naš život i ovo je dokaz da je Njegov plan veći od ičega što čovjek može zamisliti", ispričala je.