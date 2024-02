'Često su se osjećali napušteno': Hedviga na Međunarodni dan epilepsije progovorila o životu s tom bolesti

"Međunarodni je dan epilepsije. I koliko god ja, neću upotrijebiti riječ 'bolovala' već živjela s njom, cijeli se dan ne mogu natjerati da složim neki prikaz mog stanje kroz godinu. Ne mogu. Jer sam sretna. Jer promjena terapije za sad djeluje. Pa hajmo na trenutak biti praznovjerni i kucati u drvo da tako i ostane, a u isto vrijeme ponovno potvrditi moju religioznost jer mi je rečeno da često zazivam Onog gore. Lakše mi je pisati kad sam malo tužnija, valjda je i prirodno tražiti utjehe na razne načine, a kod mene je emotivno stanje vidljivo na kilometar. Zapravo, znam i na koliko kilometara. Postoji toliko pojedinaca koji se šutke nose sa svojom situacijom. Zapravo, znam i koji je broj: između 40 i 50 tisuća! Kako sam ja postala jedna od njih zna svatko tko je ikada čuo za mene: kava kod najbolje prijateljice, pad i buđenje u bijeloj sobi gdje mi je bilo daleko nejasno zašto sam na Rebru. U narednih 5 godina isto sam se pitala nebrojeno puta. Sigurna sam da ima dosta od tog velikog broja ljudi koji su osjetili nemoć kao i ja. Često su se osjećali usamljeno, napušteno, bolno, izmučeno, izbodeno, analizirani na sve strane i ponovno bez rješenja. Ne sumnjam da je tako sa svakim kroničnim stanjem. I onda usred sveg tog kruga patnje slučajno upale TV i vide neku plavušicu precrtanih usta koja priča o tome jer je njoj to svakodnevnica. I prepoznaju se u tome. I ona plače. I oni plaču. Želim vjerovati više katarzično jer ona javno izgovara sve ono o čemu oni zaliveno šute osim kad moraju ići na spomenuti KBC. Neki tamo nađu odgovore na svoje molbe, neki zadrže nadu da će biti bolje, da će se odgovor naći. I ja vjerujem da za neke hoće. Neću lagati, mrzim lažna obećanja. Nema goreg osjećaja od polaganja nade u uspjeh, pa slomiti si srce kad shvatiš da ti trenutno nema pomoći. Ako išta od mog lika i djela želim da ostane je da se o epilepsiji razumije daleko više nego do sada. Moj je profil javan i na njemu se može vidjeti moja borba, ali sad i ova slika i ovaj vikend! Predivan, usudila bih se reći i jedan od najljepših koje pamtim! Rođendanski dan prelio se u dan ponovnog početka sa ljudima koje obožavam! I mojih pola desetljeća bitke bilo je slatko, a ne gorko", napisala je Hedviga.

Inače, nedavno je za RTL.hr progovorila o svom zdravlju.

"Moje zdravlje je uvijek tema o kojoj je meni lako pričati samo da bi drugima bilo lakše. Zapravo je sreća da sam odvojena u vjeri tako da znam da će mi biti bolje. Bit će to bolje. Ovi lijekovi o kojima sam toliko ove godine pričala, ne djeluju, ali dobro. Baš mi je dosta ljudi ove godine predložilo da odem u Župu u Šurkovcu kod fra. Ive Pavića pa možda i to probam. S obzirom da sam netko tko je oduvijek okružen raznim vjerama, raznim nacionalnostima, uvjerenjima, mislim da nam svima u ovo božićno vrijeme treba nade i ufanja i da nam treba da povjerujemo da si u 2024. svijet možemo napraviti malo boljim mjestom. Nisu to neke floskule kao nova godina, novi počeci, ali stalno može biti nova godina. Budimo tolerantniji jedni prema drugima. Mislim da je nevjerojatno što nam je RTL dao toliku platformu da možemo napraviti toliki krug ljudi, pokrenuti neku lavinu pozitivnih promjena i ne, nikada neću otvoriti komentare ispod svog profila zato što ne dajem ljudima prostora da ispolje svoju negativnu energiju ispod nečega gdje se trudim da si napravim neke pozitivne promjene jer imamo priliku toliko dobroga donijeti svijetu", ispričala je.

