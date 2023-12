Četvrta sezona 'Braka na prvu' uskoro na RTL-u: 'Najopasnije je imati očekivanja!'

Dio kandidata želi ostaviti najbolji dojam, često dajući odgovore s ciljem da nas impresioniraju. Zato im jasno dajemo do znanja kako preuzimaju odgovornost za ono što nam napišu ili kažu. Jer ako lažu, zapravo lažu sebe. Neki dolaze zbog avanture, neki zbog toga da budu viđeni, a neki jer uistinu traže ljubav i romansu. Ponekad dolaze s potisnutim i izrazito bolim iskustvima, dubokim emocionalnim ranama samo da dokažu kako su svi muškarci ili žene iste. Drugim riječima, svi smo mi ovisnici o emocijama, neki pozitivnim neki negativnim. Neki dolaze naći svog 'pokretača' dobrih osjećaja, a neki onoga čiji se 'demoni' najbolje igraju s njihovima", kaže Boris Blažinić i savjetuje kandidate: Neka ne ulaze s očekivanjima! To je najopasnije što si mogu napraviti! Ovo je sociološki eksperiment u kojem je cilj da upoznate osobu nasuprot vas, da date šansu sebi i njoj, da se vi dogodite njoj kako bi se ona dogodila vama."

Svaka sezona nosi sa sobom neke promjene; od drugih lokacija snimanja do pristupa eksperata u radu s kandidatima, no Iva Stasiow dodaje kako jedno uvijek ostaje isto: Puno radosti i suza te intrigantnih priča o ljubavi i partnerstvu koji su neizostavni aspekti naših života! Nova će sezonu obilježiti specifični raspleti i zapleti odnosa, no uvijek je prisutna snažna poruka kako ljubav možemo pronaći čak i ako se najmanje nadamo i očekujemo."